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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أشرف عبد الباقي يشوق جمهوره "يا ترى تمثال مين ده"

أشرف عبد الباقى
أشرف عبد الباقى
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نشر الفنان أشرف عبد الباقى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة له إلى جانب تمثال ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة بطريقة تشويقية لجمهوره "تفتكروا أنا متصور مع تمثال مين"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير فى التعليقات وكل منهم طرح توقع لشخصية التمثال.

وقدم أشرف عبد الباقى العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها "راجل وست ستات"، "أبو ضحكة جنان"، "حكايات زوج معاصر"، إلى جانب "مسرح مصر"، "تياترو مصر".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى الظهور فى الموسم الرمضانى بمسلسل "جت سليمة" شخصية العم سول، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامى مغاورى، والإخراج إسلام خيرى.

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IMG_20230609_152310
اشرف عبد الباقي مسرح مصر تياترو مصر راجل وست ستات حكايات زوج معاصر