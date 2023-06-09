أشرف عبد الباقي يشوق جمهوره "يا ترى تمثال مين ده"

نشر الفنان أشرف عبد الباقى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة له إلى جانب تمثال ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة بطريقة تشويقية لجمهوره "تفتكروا أنا متصور مع تمثال مين"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير فى التعليقات وكل منهم طرح توقع لشخصية التمثال.

وقدم أشرف عبد الباقى العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها "راجل وست ستات"، "أبو ضحكة جنان"، "حكايات زوج معاصر"، إلى جانب "مسرح مصر"، "تياترو مصر".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى الظهور فى الموسم الرمضانى بمسلسل "جت سليمة" شخصية العم سول، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامى مغاورى، والإخراج إسلام خيرى.