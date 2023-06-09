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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 117 محضرًا خلال حملة لإزالة الإشغالات بشوارع ملوى فى المنيا

تحرير 117 محضرًا
تحرير 117 محضرًا بملوي المنيا
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وجه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.


من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى اليوم الجمعة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات، بشوارع مدينة ملوي، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 117 محضرا ً تنوع بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول)، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات منظومة النظافة العامة ملوي ورؤساء الوحدات