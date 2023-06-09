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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية وأمريكا تعلنان عن هدنة جديدة لمدة 24 ساعة بالسودان تبدأ السبت

السودان
السودان
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 أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت  10 يونيو بتوقيت الخرطوم.

وذكرت المملكة والولايات المتحدة في بيان مشترك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه بموجب الاتفاق سيلتزم الطرفان بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان، أن الطرفين اتفقا على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الالتزام بهذا الاتفاق سيكون له دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وأكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في ختام البيان أنهما تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة.

وأكد البيان أنه في حالة عدم إلتزام الطرفين بهذة الهدنة فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة.

السعودية الولايات المتحدة السودان وقف إطلاق نار وقف الهجمات