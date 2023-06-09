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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بدء أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية (صور)

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية
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بدأت وقائع الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية بتلاوة قرآنية والسلام الجمهوري بحضور ٣٥٠ عضو  للنظر في تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد، وتقرير أمين الصندوق، و عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019، وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأت، ومناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات.

وكان قد قرر المجلس فى اجتماعه الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى ارجاء مناقشة بند " اعتماد لائحة المعاشات والإعانات" للمزيد من الدراسة والمناقشة حوله.

جدير بالذكر أن النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية، وفقا للمادة الخامسة من القانون أعمال الجمعية وصحة انعقادها، أنه يكون اجتماع الجمعية صحيحا إلا إذا حضره 300 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة.

اتحاد نقابات المهن الطبية الجمعية العمومية العادية