تعرف على أبرز فعاليات اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الطبي «صحة أفريقيا»

شهدت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد عدد من الجلسات الهامة بمشاركة مجموعة كبيرة من القادة وخبراء المجال.

حيث شهدت فعاليات اليوم الجمعة، انعقاد ندوة تحت عنوان « التصنيع المحلي لمنتجات الأمن الصحي »، بمشاركة د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و كيجوسي ليتلابي، رئيس منظمة «أهرا»، وأوليسي أتيبا نيجوا رئيس قمة القطاع الخاص في أفريقيا «LBG»، وهبة والي رئيس فاكسيرا السابق، وأكونا تشانجيلا منسق برنامج بمراكز أفريقيا للسيطرة على الأمراض والوقاية «Africa CDC» بالإضافة إلى جلسة اخرى تحت عنوان «تأثير التنمية المستدامة في التكنولوجيا وعلاقتها بمهنة التمريض وفعاليتها»، بمشاركة د. أمل شعبان أستاذ مساعد تمريض الأمومة وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة القاهرة، هشام رزق فني الأشعة بهيئة قناة السويس، زينب عطية عبد الله محاضر صحة المجتمع التمريضية.

بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية تحت عنوان «البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية: التطبيقات الحالية والاتجاهات المستقبلية»، شارك فيها الدكتورة ليلى فريدون، رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع PMI، ومستشار الأعمال والتحول الرقمي في Looking Forward Consultancy، دكتور مايكل واتس، الرئيس التنفيذي لشركة Blüm Health، دكتور أسامة مسلم، استشاري دولي في إدارة الرعاية الصحية، دكتور هشام عبد الغفار، رئيس قسم الإدارة الصحية وتكنولوجيا المعلوماتية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مانيش باتل، متحدث دولي والرئيس التنفيذي ل jiva.ai، وأدارت الجلسة وفاء الناخي، الباحثة والأكاديمية.

وأجمع المشاركون أن الأعوام الأخيرة، شهدت قيام تكامل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (AI) بثورة في صناعة الرعاية الصحية وتقدم رعاية المرضى والتشخيص والعلاج وإدارة الرعاية الصحية الشاملة، كما استعرضت الجلسة دور البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وخفض التكاليف، وتعزيز تقديم الرعاية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى التطبيقات الحالية ودراسات الحالة الخاصة بالبيانات الضخمة و Al في الرعاية الصحية من بلدان مختلفة، كما ناقشوا أيضًا التحديات المختلفة ذات الصلة مثل الثقافة واللوائح بالإضافة إلى الاتجاهات المستقبلية.

كما شهدت فعاليات اليوم الثالث عقد جلسة نقاشية تحت عنوان « تحديات التغيرات المناخية التي تهدد الصحة العامة»، والتي شارك فيها ماجدة روبالو كوريا سيلفا، معهد الصحة والتنمية العالمية، غينيا، و ليلى إسكندر CID Consulting، و الدكتورة لمياء محسن، محاضر بجامعة القاهرة، والدكتورة سوفونياس تيسيما، رئيس برنامج علم الجينات المسببة للأمراض، .Africa CDC.

كما عقدت جلسة تحت عنوان « طب المخ الأعصاب: المستجدات في إدارة حالات التصلب المتعدد والسكتة الدماغية في مصر»، شارك فيها عدد من الخبراء وهم الدكتور ماجد عبد الناصر، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، والدكتور مجد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، والدكتورة عزة عبدالناصر، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، والدكتورة نيفين شلبي، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، والدكتور هاني عارف، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، والدكتور حسام صلاح، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد البسيوني، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس.

بالإضافة إلى انعقاد جلسة تحت عنوان «طب الأسنان الرقمي»، بمشاركة د. عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، و د. عمرو عبد العظيم يحيى أستاذ كلية طب الاسنان بجامعة القاهرة و أخصائي وخبير زراعة الأسنان من جمعية « DGZI» الألمانية، والبروفيسور دكتور ميد دنت من جامعة أندرياس إندرفي زيورخ، و د.مصطفى ابراهيم محمد مختار من جامعة بدر، ود.أيمن سعيد عبد القادر من جامعة بدر.

وتشهد الفعاليات، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.

ويجمع المعرض والمؤتمر كافة ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.