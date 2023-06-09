«هيئة التأمين الشامل»: 78.5 مليار جنيه فائض مالي في أبريل 2023

قالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته وتشير المؤشرات المالية إلى استدامة وضع النظام، حيث حققت الهيئة فائض مالي يبلغ نحو 78.5 مليار جنيه في أبريل 2023.

خلال كلمته الافتتاحية للجلسة العلمية الأولى التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن فعاليات ملتقى صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2023، بعنوان: تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية وأثرها على الإنفاق الصحي.

وأوضحت مي فريد، خلال كلمتها، أن نظام التأمين الصحي الشامل يُعد حجرًا رئيسيًا لإصلاح القطاع الصحي في مصر بهدف مد مظلة التغطية الصحية التأمينية لكافة المصريين.

وأضافت مي فريد، أن منظومة التأمين الشامل ترتكز على فصل بين جهات التمويل وتقديم الخدمة الصحية وضمان الجودة والرقابة الصحية بالصورة التي تزيد من حوكمة النظام، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المسئولة عن إدارة النظام وتمويله.

وتابعت، أن أهم الأهداف الرئيسية للإصلاح الصحي تتلخص في ضمان إمكانية وصول كافة المواطنين لخدمات صحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وما يتطلبه ذلك من وجود مراقبة ونظام حوافز وتقوية قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات السكان، وما يترتب عن ذلك من زيادة رضا المواطنين وتوفير الحماية المالية من خلال تخفيف الإنفاق الصحي الكارثي وخفض الإنفاق الصحي من الجيب، خاصةً في ضوء النتائج الأخيرة.