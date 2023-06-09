محافظ الوادي الجديد: وفاة 3 حالات وخروج 19 حالة بعد تحسنها جراء حادث تصادم

أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم، بين أتوبيس نقل وسيارة نصف نقل بطريق الفرافرة / الواحات البحرية، وأسفر عن وفاة ٣ مواطنين وإصابة ٢٧ آخرين. داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ، جميع المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة من خلال ٢٣ سيارات إسعاف تم الدفع بها إلى موقع الحادث فور وصول البلاغ، مشيرًا إلى تحسن وخروج ١٩ حالة ونقل ٥ حالات منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي واستمرار ٣ حالات تحت العلاج.

ووجه المحافظ بتقديم كل أوجه الرعاية اللازمة لعلاج المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل. وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم ونقلهم لمحل إقامتهم. كما كلف إدارة المرور بسرعة رفع آثار الحادث من الطريق وإزالة أى عوائق أمام حركة المرور.

وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرون، فى حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس نقل ركاب خاص على طريق (الفرافرة - الواحات البحرية)، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث و27 مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارة نقل مع أتوبيس نقل ركاب بمنطقة الكيلو 20 بطريق الفرافرة – الواحات البحرية، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 27 آخرين.

وتبين أن الوفيات هم محمود احمد السيد، 20 عامًا، عبدالمحسن عنتر عبدالمحسن سعد، 28 عامًا، محمد رمضان ناصف السقا 30 عاما.

فيما أصيب 26 آخرون وهم: محمد خميس رمضان، 43 عاما من كفر الشيخ، حاتم محمد سعد من طنطا 48 عاما، محمد محمد حمادة، كفر الشيخ 60 عاما، سعيد إبراهيم مصطفى، روان عبد اللاه، 13 عاما، عبد اللاه عبد الحميد عبد اللاه، زينة محمد عثمان، مسعد عبدالمنعم الصاوي 40 عاما من كفر الشيخ، حسين على حسين كفر الشيخ 40 عاما ،أحمد الأمير أحمد، 36 عاما من كفر الشيخ،محمدعبدالخالق ابوعجيلة 40 عاما من كفر الشيخ، محمد جمعة إبراهيم، 21 عاما من كفر الشيخ، نبيل البسيونى سعد 70 عاما، سليمان محمد السكرى، 85 عاما من كفر الشيخ، سيد سعيد محمد 59 عاما، كفر الشيخ عبدالحميد محمد توفيق 33 عاما، كفر الشيخ، أحمد محمد راشد بدوى، 27 عاما من كفر الشيخ، رأفت شاكر حسن، 60 عاما من القاهرة، محمد بسيونى مرعى، 60 عاما من القاهرة، ندى محمد صالح، 12 عاما من كفر الشيخ، محمد صالح سالم، 42 عاما من كفر الشيخ، حسام إبراهيم بذراوى، 31 عاما من كفر الشيخ، بنداري بندارى عرفه الجندى، 72 عاما من كفر الشيخ، السيد محمد السيد حجاج، 43 عاما من كفر الشيخ، محمود عبدالحميد محمد، 29 عاما من كفر الشيخ، سناء محمد أحمد، 53 عاما من كفر الشيخ، حمادو محمد عبد الخالق، 5 أعوام من كفر الشيخ.