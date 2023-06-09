ثلاثي الأهلي يتحدث لوسائل الإعلام عن نهائي دوري الأبطال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأول بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب نهائي بطولة إفريقيا.

ويتحدث ثلاثة من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام المختلفة عن رؤيتهم لمباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل انطلاق مران الفريق، وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الإفريقي.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.