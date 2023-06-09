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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

صائد الهاكرز في ندوة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي" بمكتبة مصر الجديدة غدا

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
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تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي في الخامسة من عصر غد السبت ندوة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يحاضر فيها الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات والملقب إعلاميا "صائد الهاكرز" وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك كجزء من سلسلة الندوات الإلكترونيّة التي تنظمها الجمعية فى كافة منصاتها الثقافية.

أشار الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إلى أن الندوة التي تنفذها مكتبة مصر الجديدة، تتناول التحديات والفرص التي يوفرها مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتطور بسرعة كبيرة - مع التركيز بشكل خاص على روبوت المحادثة  الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

تدور محاور الندوة حول كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فى مجال عملك، فوائد وتهديدات الذكاء الاصطناعى، حماية الأطفال من العنف فى المجتمع الرقمى باستخدام الذكاء الاصطناعى.

مكتبة مصر الجديدة الذكاء الاصطناعي صائد الهاكرز