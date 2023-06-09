برنامج بدني للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الوداد

وضع أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا للاعبين لتنفيذه في المران الأول بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة للاعبين في فندق الإقامة لشرح العديد من الأمور المتعلقة بفقرات المران.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.