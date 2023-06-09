كولر يعقد محاضرة بفندق الإقامة على هامش مران الفريق

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار محمد الخامس مساء أمس وكان في استقبالها السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، ومحمد طلال أمين صندوق نادي الوداد والمتحدث الرسمي باسم النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.