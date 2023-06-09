جولة سياحية بالأهرامات للشباب المشارك بمنحة ناصر للقيادة الدولية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، جولة سياحية إلى منطقة أهرامات الجيزة، للشباب المشارك بـمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة،تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز و تعاون الجنوب - جنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

تفقد المشاركين خلال الجولة منطقة أهرامات الجيزة لرؤية المناطق الأثرية العريقة التي تدل على عظمة التاريخ الفرعوني المصري، واستمعوا الى شرح مفصل عن تاريخ منطقة الأهرامات بالكامل، ثم توجهوا لزيارة منطقة البانوراما وتمثال أبو الهول لإلتقاط الصور التذكارية.

وتوجه المشاركين بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إتاحته الفرصة لهم للتعرف على آثار مصر العريقة وتراثها الحضاري والتقدم العمراني المذهل الذي وصلت إليه، معربين عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه عن الحضارة المصرية وعظمة الأهرامات.