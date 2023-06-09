مرور الجيزة يكثف من خدماته تزامنًا مع إغلاق شارع الهرم لتوصيل كابلات كهربائية

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من خدماتها المرورية، بالتزامن مع إغلاق شارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين، وذلك بعدما قامت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال الحفر والقطع العرضي لمد كابلات كهرباء " جهد ١١ " لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية للمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وبسبب تلك الأعمال قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع محافظة الجيزة، بإجراء غلق جزئي بشارع الأهرام وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية وذلك لمدة (يومين) إبتداء من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٩ وحتى صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٠ على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحًا حتى الساعة الخامسة صباحًا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال.