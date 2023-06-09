مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 لاستيفاء إجراء الانتخابات الليبية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مصر رحبت، اليوم الجمعة، بجهود لجنة 6+6 المُشتركة المُشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية، مُثمنة استضافة المملكة المغربية لهذه الجولة من أعمال اللجنة، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وتشجع مصر مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما، وفقًا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالتزامن في أقرب وقت بليبيا، تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ودعت مصر، جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود، اتساقًا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقًا للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق طموحات شعبها.