وفد من الشركات المجرية يبحث الفرص الاستثمارية في اقتصادية قناة السويس

التقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من ممثلي شركات مجرية، لتحديد متطلبات خطط تنفيذ بعض المشروعات المتعلقة بنشاط هذه الشركات في مصر ولا سيما داخل نطاق عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أثمرت المباحثات عن وجود نقاط مشتركة بين عدد من الشركات المجرية وخطط المنطقة الاقتصادية في بعض الصناعات المستهدفة.

واجتمع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع ممثل من السفارة المجرية بالقاهرة وممثلي شركات رابا للسيارات The RÁBA Automotive Group وشركة فريز FRISS FRANCHISE ZRT للصناعات الغذائية، وشركة فور أي جي 4IG العاملة في مجال مراكز البيانات والبنية التحتية للأقمار الصناعية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المنطقة الاقتصادية، بأعضاء الوفد وممثلي الشركات المجرية خاصة بعد الاجتماعات الثنائية المثمرة التي تمت خلال زيارته للمجر، مؤكدًا على حرص المنطقة الاقتصادية على المضي قدمًا في المشروعات المتعلقة بمراكز البيانات وتخصيص منطقة صناعية من أجل هذا الغرض، كما أشار إلى انضمام عدد من الشركات الدولية الكبرى لاستراتيجية تصنيع السيارات بشرق بورسعيد مما يؤكد على الفرص الاستثمارية الكبرى في هذا المجال سواء داخل السوق المصري أو السوق الأفريقية الواعدة، وتطرق أيضًا إلى الفرص المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما يتعلق بصناعات الأغذية.

بالإضافة إلى نشاط الموانئ المكمل والمعزز والذي يسمح بسهولة النفاذ للأسواق الخارجية إلى جانب خدمات التخزين والترانزيت، موضحًا أهمية الحوافز الاستثمارية المقدمة داخل المنطقة الاقتصادية والبنية التحتية ومرونة الإجراءات في إضافة ميزة تنافسية إلى جانب موقعها المتميز.

وخلال الاجتماع أعرب الوفد عن سعادته بالترحيب بالاستثمارات المجرية داخل مصر، كما أبدى ممثلي الوفد الرغبة في التعاون مع المنطقة الاقتصادية في المجالات المذكورة، وتطرق ممثلي رابا للسيارات The RÁBA Automotive Group للحديث عن إمكانية الانضمام للشركات التي تتعاون في هذا القطاع مع المنطقة الاقتصادية وخاصة في الأتوبيسات الكهربائية والتي تمثل اهتمامًا مشتركًا للجانبين، وتطرقت ممثلة شركة فريز FRISS FRANCHISE ZRT لأهمية ميناء شرق بورسعيد في عمليات الترانزيت والتخزين للمنتجات التي تحتاج عناية خاصة كالمنتجات الغذائية، خاصة وأن الميناء يتميز بموقع جغرافي متميز بالنسبة للشركة وأسواق الاستهلاك التي تتعامل معها، أما ممثلي شركة فور أي جي 4IG العاملة في مجال مراكز البيانات فأكدوا على أهمية الدعم التقني بين الجانبين لتحقيق النجاح في المشروعات المتعلقة بهذا المجال، وأكد ممثل الشركة على أن هذه الزيارة تعد بمثابة دراسة ميدانية سوف يعقبها عدد من اللقاءات للوقوف على التفاصيل الفنية وخطط التنفيذ، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وعقب اللقاء في مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة، قام وفد من الهيئة باصطحاب وفد الشركات وممثلي السفارة المجرية بالقاهرة في زيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية المتكاملة بالعين السخنة، حيث تشمل الزيارة جولة بالمنطقة الصناعية وميناء السخنة لتفقدها لبدء العمل على الدراسات الفنية الخاصة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.