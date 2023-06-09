ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

محافظ مطروح يعتمد
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنشر “البوابة نيوز” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى 2022 /2023 بعد اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (٢٠٢٢_ ٢٠٢٣) بالمحافظة بنسبة نجاح ٧٥،٨ %، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم. 

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية ١١١١٣ طالبا نجح منهم ٧٩٩٦ طالبا وطالبة.

أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح ١٠٠%، و١٠٠% للصم وضعاف السمع و٩٤% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية.

وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاتصال بالطلاب الأوائل الطلاب لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد من الأهل، معربا عن تقديره لجهد أسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين، مقدما  خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم مزيد من التفوق ومواصلة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح
الرابط التالي:
https://c8gfs664.caspio.com/dp/005ac00057e8e87599fc4628b05e

مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجه الشهاده الاعداديه بمطروح الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية