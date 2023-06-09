تنشر “البوابة نيوز” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى 2022 /2023 بعد اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (٢٠٢٢_ ٢٠٢٣) بالمحافظة بنسبة نجاح ٧٥،٨ %، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية ١١١١٣ طالبا نجح منهم ٧٩٩٦ طالبا وطالبة.

أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح ١٠٠%، و١٠٠% للصم وضعاف السمع و٩٤% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية.

وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاتصال بالطلاب الأوائل الطلاب لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد من الأهل، معربا عن تقديره لجهد أسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين، مقدما خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم مزيد من التفوق ومواصلة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

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