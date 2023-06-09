كوريا الجنوبية وكندا تبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الجمعة 09/يونيو/2023 - 12:26 م

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب اليوم الجمعة، مع رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي واين إير، الذي يقوم بزيارة إلى سول، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الجانبين اتفقا على تعميق وتوسيع التعاون الدفاعي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التدريبات المشتركة والتعاون في صناعة الدفاع.

وأعرب سوب عن تقديره لدعم كندا النشط للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، فيما أعرب رئيس أركان الدفاع الكندي عن اهتمامه الخاص بالأمن في شبه الجزيرة الكورية، قائلا: "إن كندا ستواصل مهام قيادة الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".