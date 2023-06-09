ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية وكندا تبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

كندا
كندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب اليوم الجمعة، مع رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي واين إير، الذي يقوم بزيارة إلى سول، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي.
وذكرت وزارة الدفاع الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الجانبين اتفقا على تعميق وتوسيع التعاون الدفاعي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التدريبات المشتركة والتعاون في صناعة الدفاع.
وأعرب سوب عن تقديره لدعم كندا النشط للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، فيما أعرب رئيس أركان الدفاع الكندي عن اهتمامه الخاص بالأمن في شبه الجزيرة الكورية، قائلا: "إن كندا ستواصل مهام قيادة الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

سول كندا كوريا الجنوبية