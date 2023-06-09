وزيرة البيئة تتفقد مصنع علف ووحدة التبريد الجديدة بمصانع سكر أرمنت بالأقصر

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الجمعة، جولة بمصانع سكر أرمنت، جنوب غرب محافظة الأقصر، حيث استقبلها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في إطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد، بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي.

وتفقدت وزيرة البيئة، مصنع العلف والذي ينتج علف تسمين حيواني وبروتين 11% بطاقة حوالي 15 ألف طن سنويا، مع دراسة إمكانية تطوير وتوسعة ورفع طاقة المصنع لاستيعاب كل كمية المصاص التي تنتج من المصنع خلال موسم العصير حوالي 350 ألف طن مصاص سنويا، والتي يتم استخدامها كوقود للمراجل واستخدام الغاز الطبيعي ووقود بديل للمصاص ودراسة استخدام قش القصب في تصنيع الأعلاف بدلا من حرقه الذي يمثل مشكلة بيئية كونه أحد ملوثات الهواء.

كما تفقدت وحدة التبريد الجديدة الخاصة بمصنع السكر، والتي تعمل بطاقة ٤٠٠٠ متر مكعب/ساعة بتمويل مشترك بين بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.

وخلال الجولة أكد محافظ الأقصر، أن مصر تتخذ كل السبل لمراعاة البعد البيئي بكل المقاييس العالمية المتبعة، مؤكدا تفهم القيادة السياسية لأهمية مواجهة التغيرات المناخية ودعمها الدائم والمستمر لقضايا المناخ والبيئة مضيفا أن محافظة الأقصر تعد من أقل المحافظات تلوثا للبيئة.

وحضر الجولة، كل من العميد عادل شرشر رئيس مركز أرمنت، وعبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات سكر أرمنت.

جولة وزيرة البيئة (1)

جولة وزيرة البيئة (2)

جولة وزيرة البيئة (3)

جولة وزيرة البيئة (4)