"ثقافة أبو قرقاص" بالمنيا تواصل ليالي العرض المسرحي"ياما في الجراب"

تواصل فرقة قصر ثقافة أبو قرقاص فعاليات العرض المسرحى" ياما فى الجراب"، على مسرح نادى ناصر الرياضي، ضمن شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ويستمر تقديم العرض ١١ يونيو ٢٠٢٣.

والعرض تأليف د صالح سعد، ألحان وإهداء الفنان أسامة طه، دراما تورج وأشعار أشرف عتريس استعراضات يحيى عبد الحليم ديكور وملابس وائل درويش، وإخراج محمد حسن، غناء محمود يس مهدى، استعراضات، زياد مؤمن، محمد علاء، شادى طارق ، محمد أحمد، يوسف أحمد.

كما أن العرض بطولة عصام اسامة، محمد ربيع، عمرو العشرى، عبد الله مصطفى، محمد هنى، أحمد ربيع، منى محسن، هالة محمد هاجر العبادى، معاذ عماد، حمودة محمد، محمود صفوت.

وتدور أحداث المسرحية عن فرقة مسرحية تجوب البلاد لتشخيص بعض الحكايات الشعبية عن طريق الحكى والتشخيص واستخدام بعض العرائس، العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدم ضمن عروض فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

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