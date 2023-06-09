ضبط 35 ألف كارت ملابس كرتون بدون ترخيص داخل مطبعة بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة لإدارته مطبعة لخدمات ما بعد الطباعة "بدون ترخيص" بعين شمس.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مطبعة- كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإدارته مطبعة "لخدمات ما بعد الطباعة- بدون ترخيص" بقصد تقطيع كروت الملابس بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعُثر بداخل المطبعة على (35 ألف كارت ملابس كرتون "ماركات مختلفة" جميعها بدون تفويض). بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.