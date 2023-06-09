فرقة قصر ثقافة الغنايم تختتم ليالي عرض "انسواهيروسترات"

اختتمت فرقة قصر ثقافة الغنايم المسرحية التابعة لفرع ثقافة أسيوط فعاليات العرض المسرحي " انسواهيروسترات " ضمن باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي.

العرض المسرحي " انسوا هيروسترات" لفرقة قصر ثقافة الغنايم المسرحية برئاسة هبه حسين صبره ، ومن تأليف غيروغري غورين موسيقى وألحان محمد فرغلى استعراضات رفعت عكره ديكور وملابس الفنان حمدي قطب إعداد واشعار محمد جابر المتولي ومن إخراج الفنان ضياء المطيري.

العرض يروي بعض الأحداث فى القرن الرابع قبل الميلاد فى مدينة ايفيس الاغريقية بائع يدعى هيروسترات قام بحرق معبد ( ارتمس / ارتمدا / ديانا ) وهو رب الصيد والغابات عند الاغريق والذي تم بناؤه فى ١٢٠ سنة وعلى حسب الاسطورة الاغريقية ان الألهه ساعدت البشر فى بنائه.

ويعد هذا المعبد من عجائب الدنيا السبع لولا فعلة هيروسترات التى فعلها من أجل الشهرة والمجد اعتقادا منه بأنه يتحدى ان يتذكر احد اسم اى فرد او شخص بنى المعبد فى حين انه من السهل تذكر من حرقه وتتوالى الأحداث بإصدار أوامر صارمة بالنسيان وكان الأمر بالحرف الواحد انسوا هيروسترات.