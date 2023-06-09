توريد 59 ألف طن قمح لشون دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل ١٢٧% بما يعادل ٥٩٠٢٦طن و٥٦٠كجم ،مما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ خلال شهر إبريل ٢٠٢٣ .

ومن جانبها، أكدت "الدكتورة منال عوض " ان المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر.

وفي هذا الصدد، فقد وجهت "محافظ دمياط" بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا .

وجدير بالذكر، أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت ٣١٠٠٢ فدان.

واستقبل خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ،بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها السفينة ( VIVA UNITA ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية؛ حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28198 طن تشمل: 7403 طن يوريا و 4522 طن رمل و 16123 طن كلينكر و 150 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58830 طن تشمل: 6567 طن خردة و 6700 طن كسب فول صويا و 3250 طن فول صويا صب و 9085 طن حديد و1450 طن أرز معبأ و 1342 طن خشب زان و 15136 طن ذرة و 15300 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1410 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 259 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4109 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 160914 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206170 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2448 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5862 شاحنة.