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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكوميسا تؤكد أهمية إزالة كافة العقبات أمام التجارة البينية في أفريقيا

الكوميسا
الكوميسا
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 أكدت الأمين العام لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" تشيلسي مبوندو كاوبوى ضرورة إزالة كافة العقبات والإجراءات التي تقف عائقا أمام تعزيز معدل التجارة البينية في المنطقة. وقالت كاوبوى ـ في تصريح  خاص لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء ـ "إن منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" وضعت منصة لرجال الأعمال لتعزيز الروابط ودعم التجارة بين الدول الإفريقية"، مضيفا أن هذه النقاشات ستتطرق إلى عوائق انسياب التجارة في إفريقيا.
وأشار رئيس غرفة التجارة في زامبيا إلى أن التجارة البينية بين دول القارة ليست بالدرجة المطلوبة، معربا عن أمله في اتخاذ خطوات كبيرة لتأكيد تنفيذ البروتوكولات المبرمة في هذا الصدد.

الكوميسا زامبيا