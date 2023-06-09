المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق بشأن مراجعة توجيه أنظمة النقل الذكية داخل الدول الأعضاء‎‎

الجمعة 09/يونيو/2023 - 11:22 ص

رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن اقتراح قدمته المفوضية عام 2021 لمراجعة توجيه أنظمة النقل الذكية (ITS) داخل الدول الأعضاء.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عب موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن القانون المعدل سيتيح بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب لخدمات مثل مخططي الرحلات متعددة الوسائط وخدمات الملاحة. كما سيسمح نظام النقل الأكثر ذكاء وقابلا للتشغيل المتبادل بإدارة أكثر فعالية لحركة المرور والتنقل عبر وسائط النقل، مما يمكن المستخدمين من الجمع بشكل أفضل بين وسائط النقل الأكثر استدامة.

وأضاف البيان أن تنقيح توجيه أنظمة النقل الذكي المتفق عليه اليوم يوسع نطاقه ليشمل الخدمات الناشئة، مثل المعلومات متعددة الوسائط وخدمات الحجز وإصدار التذاكر (على سبيل المثال تطبيقات للعثور على الرحلات التي تجمع بين وسائل النقل العام وخدمات السيارات والدراجات المشتركة وحجزها) والتواصل بين المركبات والبنية التحتية والتنقل الآلي.

وتهدف القواعد المنقحة أيضا إلى تسهيل نشر أنظمة النقل الذكية التعاونية، والتي تسمح للمركبات والبنية التحتية للطرق بالتواصل مع بعضها البعض، على سبيل المثال للتحذير من الأحداث غير المتوقعة، مثل الازدحام المروري في المستقبل، بحسب البيان.