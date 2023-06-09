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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خبير عسكري روسي: كييف تقلل من خسائرها في الأفراد خلال هجوم بمنطقة العملية العسكرية الخاصة

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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قال أندري ماروتشكو الليفتنانت كولونيل المتقاعد من ميليشيا لوجانسك الشعبية إن القيادة الأوكرانية تقلل عن عمد من تقدير الخسائر بين أفرادها خلال هجوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأوضح ماروتشكو- في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية - أنه "من الواضح أن القيادة الأوكرانية ارتكبت أخطاء في الحسابات عند التخطيط لهجوم مضاد، فالخسائر المتوقعة لا تتوافق مع الواقع".
وتابع أنه "من الواضح أنه قد تم التقليل من شأن الأرقام، لأنه بالحكم على الطريقة التي يتم بها تجديد الخسائر في الوقت الحالي، يمكننا أن نستنتج أنه هو في الغالب فوضوي ويشبه سد الثغرات أكثر من التجديد المخطط له"، مستشهدًا بالمخابرات الروسية.
وفي وقت سابق، أخبر ماروتشكو تاس أن الوحدات الأوكرانية فقدت السيطرة على مواقعها خلال محاولة هجوم في منطقة لوجانسك نتيجة هجوم روسي مضاد.

لوجانسك المخابرات الروسية روسيا