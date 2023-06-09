وزير الصحة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون فى إنتاج وتصدير اللقاحات والتوسع في المنشآت الخضراء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة فرص دعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي في مصر، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو 2023.

وفي بداية اللقاء، ثمن وزير الصحة والسكان، الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، للارتقاء بالقطاع الصحي في مصر، ما يدعم توجهات الدولة المصرية للعمل على توفير خدمات صحية ذات جودة فائقة لمواطنيها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول خطة الاتحاد الأوروبي للتعاون مع القطاع الصحي في عدة مجالات، على رأسها دعم منظومة إنتاج وتصدير اللقاحات بمختلف أنواعها، فضلًا عن دعم مبادرات الصحة العامة، والتوسع في الحملات الصحية القومية، الأمر الذي يساهم في توفير بيئة صحية للمواطن المصري، بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق إلى بحث التعاون بملف التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لجهود التوسع في المنشآت الخضراء، كما ناقش الجانبين التعاون في ملف الرعاية الصحية الأولية، وذلك من خلال التعاون في توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بهدف تقديم خدمة طبية ذات مقاييس عالمية.

واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع شمل بحث التعاون في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، والجاري تنفيذه بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الاتفاق على تدريب الفرق الطبية بمختلف التخصصات على أحدث الأساليب العلاجية، وكذلك في مجال السياحة العلاجية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، اختتم اللقاء بدعوة سفير الاتحاد الأوروبي، لحضور مؤتمر السكان والتنمية، الذي تقيمه مصر، في شهر سبتمبر 2023، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث رحب السفير بالدعوة، معربًا عن حرصه الدائم على التعاون مع الدولة المصرية للارتقاء بالقطاع الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والأساسية بالوزارة، والسيدة عفت خليفة مستشار الوزارة للعلاقات الدولية والتواصل المجتمعي، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور أحمد عثمان مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية.

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