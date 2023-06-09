"الاحصاء" يرصد تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 سنوات الماضية

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، تحويلات المصريين بالخارج خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 219.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

• 17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.

• 21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.

• 26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.

• 25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.

• 27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.

• 31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.

• 31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.

واشار الجهاز الي انه سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 63 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 4.2 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 6.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.

• 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.

• 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

• 7.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.

• 8.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.

• 7.5 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

• 5.2 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 30%.

• 8.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.