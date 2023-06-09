“الرعاية الصحية”: جلسات نقاشية مكثفة مع شركاء النجاح الدوليين بالمعرض الطبي الأفريقي

ترأس كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، العديد من الاجتماعات والجلسات النقاشية، داخل جناح هيئة الرعاية الصحية بالمعرض الطبي الأفريقي الثاني 2023 Africa health Excon.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، ارتكزت الاجتماعات والجلسات النقاشية المكثفة بداخل جناح الهيئة بالمعرض، حول 3 محاور رئيسة، تُعد من ركائز عمل هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، أولها محور الميكنة وآليات التحول الرقمي، وثانيها التعاون الدولي والشراكات الدولية، وثالثها الشراكات مع القطاع الخاص وذلك بهدف دعم الاستثمار في القطاع الصحي.

وأشار البيان: فيما يخص آليات الميكنة والتحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية، تم عقد اجتماعات مع ممثلي شركة فيليبس مصر، وتم استعراض سبل التعاون في منظومة ميكنة المعامل وكتابة التقارير وحفظها وتشخيص عينات الأورام عن بُعد، حيث تمتلك الهيئة الجهاز الوحيد في مصر لهذا الغرض وهو جهاز عالي الدقة، وهو من تصنيع شركة فيليبس مصر، وقد تم الاستعانة به بمستشفى النصر التخصصي في بورسعيد منذ عام بشكل تجريبي، وهو مرتبط الكترونيًا بمنظومة المعامل وبالملف الطبي الالكتروني الموحد للمريض، فيما تم مناقشة أوجه التعاون والاستفادة مع الشركة خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يضمن استدامة دعم هيئة الرعاية الصحية كأول هيئة حكومية ذكية لا ورقية.

فيما تناول اجتماع شركة ديدالوس الإيطالية Dedalus استعراض خطة عمل المنظومة الإلكترونية لمقدمي الخدمة الصحية لهيئة الرعاية الصحية، ومناقشة الآليات الرقمية المستحدثة لإدارة دورة الإيرادات (RCM)، وآليات التوثيق الرقمي والإلكتروني للبيانات، وإدارة منظومة الدواء بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك لضمان دقة واستدامة وجودة الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة.

وفي سياق متصل، وفيما يخص ملف التعاون الدولي ترأس الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، اجتماع مع وفد حكومة موسكو والمكون من مجموعة من الشركات في القطاع الصحي وتم استعراض أوجه التعاون وسبل الشراكة بين الجانبين وتم عرض التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، ثم استقبل وفد المعهد العالي لإعادة التأهيل الحركي ISRP، إضافة إلى وفد أحد الشركات الفرنسية الاستشارية في الهندسة الصحية، وتمت دعوتهم لزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات والإطلاع على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة على أرض الواقع.

فيما ترأس الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية عدة اجتماعات مع وفود رفيعة المستوى بدأها بوفد الاتحاد الدولي للمستشفيات IHF، حيث تم استعراض آليات التحول الأخضر في الهيئة ومشروع الهيئة للسياحة العلاجية، ثم وفد منظمة planetree الدولية، والتي تُعد منظمة غير ربحية تؤسس معايير لمقدمي الخدمة الصحية بما يتناسب مع احتياجات المرضى، كما تعمل على تعزيز التفاعل البشري في رعاية المرضى وتثقيف المرضى وذويهم، وذلك بهدف دعم اعتماد الرعاية المرتكزة حول المريض.

واستكمل البيان: تم عقد اجتماع مع وفد فرنسي من وكالة بيزنس فرانس، وتم بحث أطر تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى قطاع الرعاية الصحية واستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، والاستفادة من دولة فرنسا فى نقل الخبرات لتطوير الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

هذا، وشملت الاجتماعات والجلسات التشاورية بجناح الهيئة العديد من وفود القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة تشجيع القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة نحو تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تم عقد اجتماعات مع وفد مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، ووفد مجموعة مستشفيات العربي، إضافة إلى وفد KLS Martin، والتي تعد من أكبر شركات الآلات الجراحية في العالم، وتم بحث سُبل تدريب الطواقم الطبية بما يضمن الاستخدام الأمثل للآلات الجراحية بآليات مبتكرة، بينما انتهى اجتماع مجموعة OPERA MED الإيطالية، على الاتفاق من حيث المبدأ على تناقل الخبرات بشأن التجهيز الأمثل للرعايات المركزة والحضانات.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مصر تتبنى استراتيجية لتشجيع إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، وتابع: لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف السبكي، أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني Africa health Excon ، يعد بوابة لعديد من الفرص الاستثمارية الهامة، والتي تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، لما يقدمه قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018 من دعم لحرية المنافسة مع القطاع الخاص، وضمان إشراكه في عمليات البناء والتنمية، للوصول إلى التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة، أنه يشارك بفعاليات معرض الطب الأفريقي الثاني “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”، المزمع استمرار فعالياته حتى 9 يونيو 2023، أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.

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