النرويج تبرم اتفاقا لبيع 32 طائرة "اف-16" مستعملة لرومانيا

الجمعة 09/يونيو/2023 - 10:29 ص

أعلنت النرويج أنها أنجزت عملية بيع رومانيا 32 طائرة مقاتلة من طراز "اف-16" بعد ضوء أخضر من السلطات الأمريكية والنروجية.

وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن اريلد جرام، وفقا لقناة (فرانس 24)، إن "عملية البيع هذه ستسمح بتحديث وتعزيز الدفاع عن دولة حليفة مجاورة لأوكرانيا ".

وكان رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور استعبد، في وقت سابق، إمكانية التراجع عن هذا العقد من أجل تسليم أوكرانيا هذه الطائرات لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي.

وستُحدّث رومانيا بحصولها على الطائرات ال32 و17 أخرى اشترتها من البرتغال، قوتها الجوية بعد تخليها في مايو عن طائراتها "ميج-21 لانسر" القديمة الموروثة من الحقبة السوفياتية، وقبل تسليمها إلى بوخارست، ستخضع الطائرات النروجية لعمليات صيانة لدى مجموعة خدمات صيانة الطيران "كونغسبرغ".