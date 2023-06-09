أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 213 ألفا و770 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الجمعة 09/يونيو/2023 - 10:26 ص

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 213 ألفا و770 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و901 دبابة و7 آلاف و600 من المركبات المدرعة و3 آلاف و702 من النظم المدفعية و599 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و359 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و299 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و410 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 502 من المعدات الخاصة و3 آلاف و247 طائرة مسيرة وإسقاط 1171 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.