"تراث الإمارات" يسلّط الضوء على تاريخ الدولة في الأرشيف الهندي

بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف الذي يوافق 9 يونيو من كل عام، نظّم نادي تراث الإمارات محاضرة افتراضية، أمس الخميس، تحت عنوان "جوانب من تاريخ الإمارات والجزيرة العربية في مصادر الأرشيف الوطني الهندي".

وتحدث خلال الندوة نائب مدير الأرشيف الوطني الهندي فريد أحمد، والأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بالجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي صهيب عالم، وأدارها المؤرخ المتخصص في تاريخ الإمارات والجزيرة العربية سيف البدواوي.



معلومات قيمة

وأبان فريد أحمد أن الأرشيف الوطني للهند يحتفظ بسجلات ذات أهمية قصوى متعلقة بدول الخليج، وتوفر هذه السجلات والوثائق معلومات قيمة تلقي الضوء على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لدول الخليج، مشيراً إلى أن هذه الوثائق تتعلق بالبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والعراق والإمارات وبلاد فارس، وتعود بداياتها إلى مطلع القرن 18.



وأضاف أن الأرشيف الخاص بالإمارات في الأرشيف الوطني الهندي، يتعلق بالدفاع والشؤون العسكرية، والتجارة، والسفر والسياحة، والقانون والنظام، والحدود السياسية، والسياسة البريطانية تجاه مناطق الخليج.



وأشار إلى البوابة الإلكترونية التي أطلقها الأرشيف الوطني بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس الـ 125 في 11 مارس (آذار) 2015، وتتيح للباحثين والمتخصصين البحث في السجلات الأرشيفية واستكشافها، موضحاً أنها تضم حوالي 2.7 مليون ملف وسجل.



وتحدث صهيب عالم، عن الأرشيف الوطني الهندي وموجوداته المعنية بتاريخ الإمارات الحدیث، حيث تناول في عدة محاور تاريخ إنشاء الأرشيف، ووثائقه ومستنداته المعنية بتاريخ الإمارات، والمواد عن الإمارات المنشورة في الصحف الهندية.



ومن الوثائق التي استعرضها تلك التي تخص زيارة جورج غوردون لوريمر للخليج وتعود إلى عام 1906، وزيارة اللورد كرزون إلى الخليج (1903)، ووثائق عن أمن الملاحة في الخليج في القرن التاسع عشر وبعض الوثائق السياسية التي تتعلق بأبوظبي في عهد الشيخ زايد بن خليفة، كما شملت الوثائق أيضاً سجلات عن مسقط وعمان وقطر والإمارات وغيرها من الوثائق المهمة.