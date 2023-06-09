الإمبراطور الياباني وزوجته يزوران إندونيسيا 17 يونيو الجاري

الجمعة 09/يونيو/2023 - 09:35 ص

يتوجه الإمبراطور الياباني "ناروهيتو" وزوجته الإمبراطورة "ماساكو" إلى إندونيسيا في 17 يونيو الجاري، وذلك في أول زيارة ودية له خارج البلاد منذ توليه العرش في عام 2019.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مجلس الوزراء الياباني وافق رسميا، اليوم الجمعة، على زيارة الإمبراطور الياباني وزوجته التي تستغرق سبعة أيام من 17 حتى 23 يونيو الجاري.. مشيرة إلى أن الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" وزوجته سيجتمعان مع الإمبراطور وزوجته في 19 يونيو الجاري كما سيقومان باستضافتهما في مأدبة غداء.

وأضافت القناة أنه من المقرر أن يقوم الإمبراطور وزوجته في اليوم التالي بوضع الزهور على مقبرة أبطال كاليباتا.. مشيرة إلى أن المقبرة مخصصة للأبطال الوطنيين الذين حاربوا من أجل استقلال إندونيسيا، كما تم هناك دفن بعض اليابانيين الذين قاتلوا في حرب الاستقلال.