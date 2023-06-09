دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن إصلاح نظام الهجرة واللجوء

توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، لاتفاق حول نصين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة واللجوء.

ويتضمن الإصلاح تضامنا بين الدول الأوروبية على صعيد استقبال المهاجرين، وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين المتواجدين عند الحدود.

ويتعلق أحد النصين اللذين وافق عليهما الوزراء، بإبداء التضامن الإلزامي (المرن) بحيث تلتزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء (إعادة توطين)، الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة، أو تقديم مساهمة مالية لهذا البلد قدرها 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء.

أما النص الآخر فيلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية، لأنهم يأتون من بلد يعد "آمنا".

ورحبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بالاتفاق الذي وصفته بأنه "خطوة مهمة جدا" لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020.