سلاح الجو البريطاني يعلن اعتراض طائرتين روسيتين بالقرب من المجال الجوي السويدي

أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني، قيام المقاتلات البريطانية والسويدية، باعتراض طائرة استطلاع من طراز "إي إل – 20"، ومقاتلة من طراز "سو – 27"، تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ووفقا لبيان سلاح الجو البريطاني: "اعترضت مقاتلات يوروفايتر تايفون التابعة سلاح الجو الملكي ومقاتلات غريبن من سلاح الجو السويدي هذا المساء، طائرتين تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، من طراز إي إل – 20 وسو – 27، واللتين حلقتا بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي والسويد".

وأضاف البيان: "يشارك أفراد من سلاح الجو الملكي من الجناح 140 المشاة حاليا في مهمة الناتو لتسيير المجال الجوي لدول البلطيق".

وشدد سلاح الجو الملكي البريطاني، على أن الطيارين الروس لم ينتهكوا المجال الجوي السويدي، وقال البيان: "لم تلتزم الطائرات الروسية بالمعايير الدولية ولم تتصل بمناطق معلومات الطيران ذات الصلة، لكنها ظلت في المجال الجوي الدولي وحلقت بطريقة احترافية."

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا، أن رحلات الطائرات العسكرية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.