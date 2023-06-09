بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الخميس، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.2 %، عند 11.003،59 نقطة.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.01 % ليستقر عند 892،68 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.17 % بمجموع 818،31 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.12 % بمجموع 10.114،47 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 61مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 567 مليار درهم مغربي.