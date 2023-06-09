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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة عدد من الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب العديد من الفلسطينيين، مساء يوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، في عقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قمعت وقفة تضامنية مع عائلة فلسطينية مهددة بهدم بيتها في عقبة الخالدية، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.
وفي مدينة الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل غازية مسيلة للدموع على منازل الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا، واستولت على آلية حفر أثناء عملية الاقتحام، التي ترافق معها اقتحام مستوطنين للمنطقة، والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين.

إصابة عدد من الفلسطينيين اعتداءات قوات الاحتلال الضفة الغربية