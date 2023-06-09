زوج يقتل زوجته بعد زواجه منها بأيام ويخفي جثتها بأسيوط

شهدت اليوم قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط حادث مأساوي حيث قام زوج بقتل زوجته بعد زواجه منها بأسبوع تلبية للجن.

تعود أحداث الواقعة لقيام زوج يدعى محمد .ر بقتل زوجته الثانية بعد زواجه منها بأسبوع بتكليف من الجن، وتلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط بلاغًا من المقدم عمر عبد العظيم رئيس مباحث مركز أسيوط يفيد بورود بلاغ يفيد بالعثور علي عروس تدعى "مروة " ٢٧ سنة مقتولة داخلة شقتها بمنزل زوجها ببيت العائلة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث وتبين مقتل السيدة ورائحة عفونة من الجثمان تركها أكثر من يوم بعد مقتلها.

وبسؤال أهلها: تبين أنها تزوجت كزوجة ثانية الأسبوع الماضي، وبسؤال الزوج عن عدم ظهورها "أخبر أهله أنها بخير ونايمة" وعقب مرور اليوم الثالث من التغيب للعروس، لاحظ أهل الزوج انبعاث رائحة كريهة، فأجبروا الزوج على فتح باب الشقة فوجدوا العروس مقتولة ومنبعث منها رائحة وتم إبلاغ الشرطة وقاموا بالتحفظ على الزوج لحين وصول الشرطة.

وأفادت المعلومات الأولية ان الزوج يهتم بالأعمال والجن والسحر وأنه متزوج وله أولاد، ولكن فجأة تزوج من ابنة أحد الأشخاص القريبين له "جالي تكليف من الجن أتجوزها" وتزوجها بالفعل وقام بقتلها بعد زواجه منها بأسبوع، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات أسباب القتل وتحرر محضر بذلك.