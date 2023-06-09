ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ليتوانيا لا تتوقع وضع خطوات محددة بقبول أوكرانيا في الناتو خلال قمة فيلنيوس

وزير الخارجية الليتواني
وزير الخارجية الليتواني جابرييلوس لاندسبرجيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح وزير الخارجية الليتواني جابرييلوس لاندسبرجيس بأنه لا يتوقع من قمة الناتو المقبلة التي تستضيفها بلاده، وضع أي خطوات محددة خاصة بعضوية أوكرانيا في الحلف مستقبلًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال لاندسبرجيس في حديث لإذاعة RFI الفرنسية، يوم الخميس: "أعتقد أن أفضل نتيجة (للقمة) ستكون الالتزام الثابت (بقبول أوكرانيا في الناتو)، الذي سيتيح لكييف فهما بشأن ما يمكن أن تتوقعه، والتأكد من أن هذا ليس وعدا فارغا للسنوات الـ 15 المقبلة".

وتابع: "يجب أن يكون هناك جدول وخطوات محددة ونوع من الترتيب للأعمال. وهذه مناقشة غير سهلة. ولدينا أكثر بقليل من شهر واحد من الوقت، وليس بوسعي أن أقول ما إذا سنتمكن من تحقيق ذلك".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قد صرح بأنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تفاصيل بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو خلال قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو المقبل.

ليتوانيا أوكرانيا الناتو قمة فيلنيوس