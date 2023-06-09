ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بالمغرب

بعثة الفريق الأول
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة،  منذ قليل فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قد حرص على مرافقة البعثة التي غادرت إلى المغرب عصر اليوم، استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، حيث أدى اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأحد الماضي.

الأهلى حسام غالي الدار البيضاء الوداد المغربي دوري أبطال أفريقيا