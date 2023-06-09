بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بالمغرب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قد حرص على مرافقة البعثة التي غادرت إلى المغرب عصر اليوم، استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، حيث أدى اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأحد الماضي.