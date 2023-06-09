انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل تجاري بالهرم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل تجاري بالهرم، وفحص الحريق لمعرفة أسبابه والخسائر المادية الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات حول الحريق.

وتبين من خلال فحص المعمل الجنائي لموقع الحريق، أن نشب داخل محتويات المحل وأن السبب هو ماس كهربائي، ولا شبهة جنائية وراءه.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري ناصية شارع كفر طهرمس مع شارع الهرم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.