ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

متطوعون روس ينقذون المدنيين من الفيضانات في منطقة خيرسون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقوم المتطوعون الروس بعمليات إنقاذ للمدنيين في مقاطعة خيرسون، بعد غرق العديد من القرى والبلدات إثر كارثة تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وتُظهر اللقطات عمل أطقم الطائرات المسيّرة في إحدى الوحدات التطوعية، بمساعدة مسيّرات من طراز "كوادكابتر"، ويقومون بعمليات بحث عن الأشخاص العالقين في منازلهم.

وبعد رصد واكتشاف العالقين، يتقدم المتطوعون على متن القوارب لمساعدتهم.

وفي وقت قصير، تمكن المتطوعون من إنقاذ أكثر من عشرة مدنيين. بالإضافة إلى ذلك، تم إخلاء كلب من سطح أحد المنازل، بناء على طلب أصحابه.

متطوعون روس الفيضانات منطقة خيرسون