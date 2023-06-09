متطوعون روس ينقذون المدنيين من الفيضانات في منطقة خيرسون

يقوم المتطوعون الروس بعمليات إنقاذ للمدنيين في مقاطعة خيرسون، بعد غرق العديد من القرى والبلدات إثر كارثة تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وتُظهر اللقطات عمل أطقم الطائرات المسيّرة في إحدى الوحدات التطوعية، بمساعدة مسيّرات من طراز "كوادكابتر"، ويقومون بعمليات بحث عن الأشخاص العالقين في منازلهم.

وبعد رصد واكتشاف العالقين، يتقدم المتطوعون على متن القوارب لمساعدتهم.

وفي وقت قصير، تمكن المتطوعون من إنقاذ أكثر من عشرة مدنيين. بالإضافة إلى ذلك، تم إخلاء كلب من سطح أحد المنازل، بناء على طلب أصحابه.