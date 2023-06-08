التعادل الإيجابي يحسم لقاء المقاولون وأسوان بالدوري

حسم التعادل الإيجابي مواجهة أسوان ضد المقاولون العرب بهدف لكل منهما بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم المقاولون بالهدف الأول في الدقيقة 21 برأسية قوية من فاروق نور الدين.

وأدرك حسام عرفات هدف التعادل لصالح أسوان بتسديدة رائعة في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق أسوان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري بحصيلة 32 نقطة فقط ويظل مهددًا بالهبوط .

فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعد لعب 30 مباراة فاز في 9 وتعادل في 15 وتعرض لـ 6 هزائم.