عبد الحفيظ وعدلي في استقبال بعثة الأهلي بالمغرب

استقبل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في بعثة الفريق فور وصولها إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سافر عبد الحفيظ وعدلي إلى المغرب أمس الأربعاء ليسبقا البعثة، من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بإجراءات الوصول ومعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريب والتنقلات.

واختتم الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولي.

تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، فيما كان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.