أوسوريو يقيم لاعبي فريق الأمل بعد لقاء ودي مع شباب دمياط

تعادل فريق "الأمل" بنادي الزمالك سلبيا بدون أهداف مع فريق مركز شباب مدينة دمياط، في إطار المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

شارك في المباراة العديد من العناصر الشابة مواليد 2001 و 2002 و 2003، من أجل الوقوف على مستواهم تمهيدا للإستعانة بأي عناصر منهم خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأول.

وشاهد اللقاء من الملعب إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بالنادي، بجانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

ومن المقرر أن يقوم أوسوريو بتقييم لاعبي فريق الأمل خلال الفترة المقبلة وذلك لتصعيد العناصر المميزة منهم للتدريب مع الفريق الأول .

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-1 على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين الإثنين الماضي، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 53 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع.