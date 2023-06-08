وكيل تعليم المنيا يناقش مع مديري الإدارات استعدادات امتحانات الثانوية

عقد حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، اليوم الخميس بمكتبه بديوان عام المديرية اجتماعًا بمديرى الإدارات التعليمية التسع ، ورئيس مركز توزيع الأسئلة ، وأعضاء اللجنة الثلاثية ، حيث ناقش حمدى استعدادات المديرية لامتحانات الثانوية العامة

شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات ،التعليمية ومراجعة كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ، بالإضافة الى التأكيد على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وتحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب.

كما أكد مدير المديرية على رئيس مركز توزيع الأسئلة ، بالالتزام بالميعاد المحدد لذلك، وعدم الاقتراب من حرم اللجان، وحظر تواجد أولياء الأمور بالمدارس التي تعقد بها اللجان الامتحانية ،والتواصل مع رؤساء اللجان وحل أى مشكلة على الفور

وشدد على ضرورة التواصل الفعال مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وتذليل العقبات أمام رؤساء اللجان بسرعة ويسر.

خلال الإجتماع قال مدير المديرية أنه تم توفير الاعداد اللازمة من كتيبات المفاهيم، وتوزيعها على جميع الادارات التعليمية، مع التأكيد على توزيعها على كافة اللجان باعداد مناسبة وكافية،

في نهاية الاجتماع، أشار حمدى مصطفى إلى ضرورة تكاتف كافة الأجهزة والتنسيق فيما بينها حرصا على مصلحة ابنائنا الطلاب وحتى تجرى اعمال الامتحانات بصورة مشرفة لجميع الفئات المشاركة .

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