عبر الفيديو كونفرنس.. وكيل تعليم المنيا يتابع محاضرة التحول الرقمي

شهد حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرس ، اللقاء الذى عقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع مديرى المديريات التعليمية، لعرض محاضرة بعنوان "التحول الرقمي في التعليم" ألقاها الدكتور طلال أبوغزالة، وذلك بديوان عام الوزارة

وأوضح الوزير أن اللقاء اليوم يستهدف مناقشة الرؤية الدولية المستقبلية للتحول الرقمي في التعليم والذكاء الاصطناعي في العالم، وليس في مصر فقط

وأكد أنه فى ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تغير شكل التعليم في العالم، وتغيرت شكل ومواصفات وظائف المستقبل، وعليه فإن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد ودمج التحول الرقمي في التعليم بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التقنيات الرقمية الحديثة اصبحت أثرا واضحا في جميع المجالات، مما يجعل التحول الرقمي في التعليم ضرورة حتمية في مختلف مراحل التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دمج المواد التعليمية الرقمية، وتعدد المصادر، وتطوير دور المعلم وأدائه ومهاراته المختلفة؛ من أجل أن يصبح دوره مواكبًا لمصادر التعليم المختلفة، وكذلك مواصفات المبنى المدرسي ومواكبته لهذا التغيير، بجانب تغيير طرق التقييم والاختبارات، حيث أن حصول الطالب على شهادة ليس هو الهدف الأساسي ولكن لابد من امتلاك الجدارة التي تؤهل للعمل، وتتوافق مع المواصفات المطلوبة لخريجي المستقبل.



وفى كلمة له ، أكد الدكتور طلال أبو غزالة أن مصر تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للأمة العربية، مشيرًا إلى أن التعليم هو الشأن الأهم فى بناء الإنسان والمستقبل، معربًا عن سعادته لإتاحة الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة ومخاطبة قادة التعليم في مصر، كما أعرب عن فخره بالمؤسسة التعليمية المصرية وعلى رأسها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والجهود المبذولة من أجل تطوير العملية التعليمية .

وأشار أبو غزالة إلى أن هناك ضرورة حتمية بإتاحة البيئة المناسبة، وتغيير دور المعلم، ليصبح الموجه والمرشد الفنى والتقنى، وتغيير نظام التلقين، مؤكدًا أنه حان الوقت لهذه الثورة التي تفرض التغيير.

كما أشار إلى أن التحول الرقمى فى التعليم سيجعل التعليم فى المستقبل ينتقل من الحفظ إلى الابتكار، ومن التعليم إلى التعلم، موضحًا أن دور المعلم مهم في إدارة الحوار مع الطلاب، ومناقشتهم، ومساعدة الطلاب على الإبداع، بالإضافة إلى ضرورة أن يستخدم المعلم التقنيات التكنولوجية الحديثة.



خلال اللقاء أعلن دكتور رضا ةحجازى عن إطلاق مسابقة "المبرمج الصغير" لطلاب المرحلة الابتدائية باسم الدكتور طلال أبو غزالة، كما تم الإعلان عن إطلاق مسابقة "المبتكر الصغير" لجميع المراحل التعليمية، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وآليات المسابقتين، وسيتم الإعلان عنها سبتمبر المقبل.

كما تم الاعلان عن إطلاق مسابقة "المعلم التقني" للوصول بأداء الطلاب للحد الأقصى، على أن يتم وضع معايير، ووصف للمعلم فى هذه المسابقة.

وأشار الوزير إلى أنه من خلال التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي تستطيع الوزارة معالجة التحديات التى تواجه التعليم، باستخدام آليات تقنية حديثة فى تقديم الخدمات.



من جانبه، أكد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك العديد من الشراكات والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من أجل خدمة العملية التعليمية.

حضر اللقاء عبر الفيديو كونفرانس مديرو المديريات التعليمية بجميع المحافظات، ومديري الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسيه.

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