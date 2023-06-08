مناظرة نيابة جنوب الجيزة لجثة شاب لقي مصرعه داخل ورشة بأطفيح

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع شاب أثناء القيام بعمله داخل ورشة رخام، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفي بعدما أكد التقرير الطبي أن الوفاة طبيعية نتيجة سقوط رخامة عليه بعدما سقط على رأسه رخام بمنطقة أطفيح.

تبين من خلال مناظرة النيابة لجثة المتوفى أنه في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، ومصاب بجرح غائر بالرأس بالإضافة إلي تهشم بالجمجمة، وتلك الإصابة ناتجة عن جسم صلب

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من غرفة النجدة بمصرع شاب داخل ورشة رخام، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

بالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي، ،"م.ك " 17عاما

بعمل التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه بعدما سقط على رأسه رخام أثناء القيام بعمله داخل الورشه، ولا شبهه جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة