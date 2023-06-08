تعليم الجيزة تجتمع بمجلس اتحاد طلاب امتحانات الثانوية

اجتمع اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة اليوم بالطلاب الممثلين لاتحاد طلاب المديرية للمرحلة الثانوية.

استقبل سلومة الطلاب بمكتبه ورحب بهم وناقشهم فى أن الدولة تولى اهتماما بالغا بهم وترحب بمشاركتهم فى الرأى وصنع القرار كما رحب بمشاركتهم فى غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة هذا العام.



تبدأ غرفة عمليات مجلس اتحاد الطلاب لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ مهام عملها خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو بحيث يقوم أعضاء الغرفة باستطلاع آراء الطلاب أمام اللجان، واستلام التقارير الخاصة بغرف عمليات الإدارات التعليمية التابعة للمديرية ثم إعداد التقرير النهائي الخاص بكل مادة ورفعه للغرفة المركزية بالاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.



تم تشكيل الغرفة على مستوى المديرية برئاسة وكيل الوزارة من :-

الطالب محمد هشام السيد، رئيس الغرفة ( إدارة كرداسة )

الطالبة أمل أحمد محمود، نائب الرئيس ( إدارة جنوب الجيزة )

الطالبة سلمى علي عبد الوهاب،مسئول الميديا ( إدارة العجوزة )

الطالب أحمد شريف جمعة، مسئول التقارير ( إدارة بولاق الدكرور )

بينما تم اختيار الطالب محمد جمال عبد العزيز ( إدارة العمرانية ) مسئولًا للجنة الميديا والإعلام بالغرفة المركزية بالاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية

وتمارس غرفة عمليات المديرية مهام عملها تحت إشراف:-

ماجدة مصطفى، موجه عام التربية الاجتماعية

إيناس يحيى، مسئول الاتحادات الطلابية مركزي

محي الدين رشوان، موجه الاتحادات الطلابية مركزي