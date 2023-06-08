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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. حسن الرداد يقود سيارته على "الميه"

حسن الرداد
حسن الرداد
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نشر الفنان حسن الرداد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له يشارك به جمهوره .

ظهر الرداد من خلال الفيديو وهو يقود سياره ويسير بها وسط الشوارع، ثم يظهر وهو يسير فوق المياه أثناء قيادتها.

https://www.instagram.com/reel/CtPcdCAIO1t/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وتعجب المتابعين كثيراً فى التعليقات والتى كان أبرزها "ده ازاى معلش" ، "هو ده فيديو حقيقى ولا اشتغاله" ، "أنا عايز عربيه زى دى عشان لما الطريق يقف أمشى على الميه" ، "إللى معاه ربنا يمشى على الميه" .

يشار أن الفنان حسن الرداد كان قد تم تكريمه خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل شرطة دبى وتم منحه بطاقة إسعاد، ووجه الشكر لشرطة دبى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد رمضان الماضى المسلسل الإذاعى "رأس رجاء وصالح" بطولة حسن الرداد، إيمى سمير غانم، بيومى فؤاد، منير مكرم، والإخراج صفى الدين حسن .

حسن الرداد إيمى سمير غانم بيومي فؤاد مسلسل إذاعي اذاعى دبي