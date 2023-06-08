ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمن العام اللبناني: الإعلامية الكويتية فجر السعيد صادر بحقها قرار بعدم دخول لبنان

الإعلامية الكويتية
الإعلامية الكويتية فجر السعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت المديرية العامة للأمن العام بلبنان أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قدمت أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت قادمة من دولة ‏الكويت، للحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان، وبعد التدقيق ‏بمستنداتها تبيّن أن بحقّها إجراء عدم السماح لها بالدخول‎.‎

وأوضح مكتب شئون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أ‏ن إجراءات دخول العرب والأجانب إلى لبنان والإقامة فيه، ‏مناطة وفقًا للقوانين المرعية الإجراء حصرا بالمديرية.

كما ‏يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالأصالة أو ‏بالوكالة، لإعادة النظر بأي إجراء يصدر عنها في حال تقدّموا ‏بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي إجراء متخذ.

لبنان فجر السعيد بيروت